Genève : Promotion et protection des droits de l’enfant dans les zones en conflits et Situation des enfants soldats

Le Réseau de la Commission indépendante des droits de l’homme en Afrique du Nord (CIDH Africa) a organisé, mercredi 14/06/2022 à Genève, une visioconférence sous le thème : « Promotion et protection des droits de l’enfant dans les zones en conflits – Situation des enfants soldats ».

Cet événement, diffusé également sur la plateforme « Zoom », a été organisé en partenariat avec la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) et l’ONG CECIDE réunissant un groupe de personnalités internationales des droits de l’homme, d’experts et universitaires africains dans le domaine des droits de l’enfant.

Le symposium a traité les préoccupations les plus importantes de la communauté internationale dans le domaine du recrutement d’enfants dans le monde, et surtout dans la région du Sahel et de L’Est Africain.

D’autres, comme Mme Mina LGHAZAL, présidente de L’Institut Sud pour les études stratégiques et Mme Salwa Sahloul, membre du réseau de l’Union Africaine pour la sécurité de la femme ont apporté des statistiques accablantes sur le nombre d’enfants soldat utilisés dans les différents conflits, ainsi que du nombre croissant de jeunes filles soldats, qui sont utilisées également comme des esclaves sexuelles par les groupes extrémistes en Syrie.

La conférence a traité également le sujet du cadre normatif international et continental qui garantit les droits des enfants et criminalise leur recrutement.

Les participants ont mis en avant la situation des enfants dans les camps de Tindouf, en Algérie, et les crimes auxquels sont exposés les enfants, violant leurs droits fondamentaux, après avoir été forcé de prendre les armes et être recrutés par les dirigeants du Polisario.

Un communiqué final a été lancé à Genève pour mettre fin à ces pratiques et inciter la communauté internationale à agir davantage.