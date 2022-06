Kenya : Epidémie de paludisme

Au moins 50 personnes ont été admises dans divers établissements de santé de la vallée de Kerio à la suite d’une épidémie de paludisme, au milieu d’une pénurie de médicaments pour traiter la maladie.

La zone la plus touchée est le district Endo du sous-comté de Marakwet-Est, où les établissements de santé ont été surchargés par l’afflux de patients présentant des symptômes de paludisme.

La responsable de l’hôpital local, Lioba Kibor, a déclaré que les cas ont commencé à être signalés depuis deux semaines.

« Mais au cours du week-end, il y a eu une recrudescence et tous ceux qui ont été testés pour le paludisme se sont avérés positifs », a-t-elle indiqué et qui rappelle que l’année dernière, l’épidémie avait fait 4 morts, tandis que plus de 100 autres ont été admises dans des hôpitaux dans le même comté.

Le paludisme est une maladie infectieuse provoquée par des parasites du genre Plasmodium. Elle est potentiellement mortelle. Le parasite est transmis à l’homme par la piqûre de moustiques infectés, les Anophèles femelles.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette maladie a touché environ 241 millions de personnes dans le monde en 2020, et causé 627 000 décès. La situation est d’autant plus préoccupante que depuis plusieurs années les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Un vaccin existe et il est recommandé par l’OMS.