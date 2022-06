Côte d’Ivoire : 100.000 foyers améliorés seront distribués

Une opération de distribution de foyers améliorés aux ménages vulnérables a débuté à Bouaké, à l’initiative d’un groupe pétrolier et en présence des représentants du ministère de l’Environnement et du Développement durable (MINEDD) et d’autres partenaires.

Selon un communiqué de presse du groupe pétrolier italien, 100.000 foyers améliorés seront distribués sur une période de six ans, à partir de 2022, à des ménages vulnérables dont plus de 300.000 dans la région du Gbêkê.

Les fourneaux, fabriqués localement et testés par le centre d’études et de recherches sur les énergies renouvelables (CERER) au Sénégal, contribueront à la création de valeur dans le pays et au remplacement des systèmes de cuisson traditionnels à base de bois tout en réduisant l’exposition à la fumée malsaine pour les personnes et en diminuant la pression sur les ressources forestières, une préoccupation majeure des autorités ivoiriennes.