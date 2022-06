Mali: huit Casques bleus blessés près de Tombouctou

Huit Casques bleus, du contingent burkinabè de la mission des Nations unies au Mali (Minusma), ont été blessés jeudi dans l’explosion d’une mine dans la région de Tombouctou, en proie à des violences de groupes jihadistes, a annoncé l’ONU.

« Une patrouille de sécurisation des Casques bleus a heurté une mine/engin explosif aujourd’hui vers 13h aux environs de Ber », à une cinquantaine de kilomètres de Tombouctou, a tweeté le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado. Les huit soldats de la paix ont été évacués, a-t-il ajouté.

Avec ses quelque 13.000 soldats, la Minusma, créée en 2013 pour soutenir le processus politique malien, est la mission de maintien de la paix de l’ONU ayant subi le plus de pertes humaines. Des négociations sont actuellement menées pour renouveler son mandat. Au total, 175 Casques bleus sont morts dans des actes hostiles au Mali.

Par ailleurs, l’armée malienne a mené, entre les 20 et 22 juin 2022, des frappes aériennes ciblées sur des sites logistiques et sanctuaires terroristes de la Katiba du Macina d’Amadou Kouffa dans les secteurs de Djenné, Ténenkou, Segué et la forêt de Sama, dans le cercle de Bankass (Centre), selon un communiqué de l’état-major général des Armées.