Kenya: 75.000 personnes ont un besoin urgent de nourriture et d’eau

Les habitants et les dirigeants du comté de Taita Taveta ont appelé le gouvernement à intervenir en urgence après que la sécheresse a lourdement affecté l’effectif du bétail dans la région.

L’Autorité nationale de gestion de la sécheresse (NDMA) a déclaré que plus de 75.000 personnes ont un besoin urgent de nourriture et d’eau.

Et pour cause, le comté n’a pas enregistré suffisamment de pluie au cours de la dernière saison pour entretenir les pâturages et fournir suffisamment d’eau pour l’usage domestique et le bétail.

Ainsi, les bassins d’eau se sont asséchés et les champs arides dominent désormais de nombreuses parties du comté.

D’autre part, la ruée vers les ressources entre la faune et les humains s’intensifie dans le comté en raison de la proximité du parc national de Tsavo avec la communauté, ce qui augmente les cas de conflits entre l’homme et les animaux sauvages, notamment les éléphants qui envahissent les points d’eau communautaires et détruisent les réservoirs des maisons.