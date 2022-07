Cameroun: Des chantiers en parallèle

Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), la société pilotant la construction du barrage de Nachtigal, d’une capacité de production de 420 MW dans la région du centre du Cameroun, a achevé la cité d’exploitation du barrage censé débiter ses premiers mégawatts en 2023 (fonctionnement du 1er groupe électrogène).

« Composante essentielle du projet Nachtigal, la cité d’exploitation d’une superficie de 18,52 hectares est destinée à accueillir le personnel en charge de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal, dès sa mise en service en 2024 », avec l’entrée en activité de tous les sept groupes, précise NHPC.

En plus des logements modernes destinés au personnel, la cité érigée à Batschenga abrite toutes les commodités pour assurer le bien-être de ses habitants : école, centre commercial, centre de santé, divers espaces de jeux et de loisirs, etc. Selon les autorités locales, elle apportera davantage de modernité à la ville de Batschenga.

Par ailleurs, la société Sogea-Satom a annoncé récemment que « le chantier de la route entre Olama et Bingambo est terminé ».

Les travaux comprenaient l’aménagement de la route sur 106 km, la construction de 2 ouvrages d’art d’une portée de 15 m et 24 m, de 277 dalots-cadres en béton armé, l’aménagement de 81 km de pistes rurales et de 13 km de voiries urbaines.

Le projet intègre également un volet social avec la construction d’ouvrages socio-éducatifs le long du tracé (salles de classe, foyers ruraux pour jeunes et femmes, centres de santé, latrines, hangars de stockage, forages et puits d’eau).

Cet axe est principalement destiné à recevoir le trafic des véhicules lourds pour le transport de marchandises depuis le port en eau profonde de Kribi vers Yaoundé.

« Son désenclavement permettra d’en faciliter l’accessibilité, de réduire le coût des transports et d’améliorer les conditions de vie des populations desservies », explique l’entreprise.