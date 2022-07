Nigeria : La fondation turque TDV a distribué de la viande à 90 mille familles

Dans le cadre de la fête sacrée pour les musulmans, la Fondation religieuse turque (TDV) a distribué de la viande à 90 000 familles au Nigéria.

Les responsables et les bénévoles de la fondation TDV ont abattu un total de 1 600 bovins et distribué les parts à Abuja, Kano et Lagos dans le cadre de la fête musulmane de l’Aïd al-Adha.

Le responsable pour la TDV de l’organisation du sacrifice au Nigéria, Ahmet Hamdi Yemenoglu, a déclaré à l’Agence Anadolu : « Après l’abattage, nous avons distribué la viande à 90 000 familles dans le besoin à Abuja, Kano et Lagos. Nous donnons la priorité aux mères avec de nombreux enfants, aux familles avec des handicapés et aux orphelinats », a-t-il dit.

La Fondation Diyanet de Turquie, une organisation non-gouvernementale, a été créée le 13 mars 1975 afin d’aider et soutenir le Bureau des Affaires Religieuses de la Turquie, sous tutelle de l’Etat turc.