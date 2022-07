Centrafrique: Les cryptoactifs

Le Fonds monétaire international (FMI) a prolongé de trois mois son programme de référence afin de donner aux autorités centrafricaines plus de temps pour obtenir des garanties de financement de la part de leurs partenaires de développement et pour harmoniser la loi centrafricaine sur les cryptoactifs avec les engagements régionaux au niveau de la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), a indiqué jeudi le FMI.

Une mission du FMI, dirigée par Oral William, a séjourné à Bangui, capitale de la République centrafricaine (RCA), du 7 au 15 juillet dans le cadre de la deuxième revue du programme de référence dudit pays, qui a été approuvée en décembre 2021.

Lors de cette mission, les services du FMI et les autorités centrafricaines ont examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de référence, lequel a été prorogé jusqu’à fin septembre 2022, à la demande des autorités centrafricaines.