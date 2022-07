Togo : « Plusieurs morts » dans une attaque dans le nord du pays

L’armée togolaise a confirmé samedi que l’attaque menée dans la nuit de jeudi à vendredi dans des villages du nord du pays a fait « plusieurs morts » et « quelques blessés ».

« Des individus armés non identifiés ont mené des attaques coordonnées et complexes dans plusieurs villages situés dans les préfectures de Kpendjal et Kpendjal-Ouest dans la région des Savanes » (extrême-nord), selon un communiqué lu à la télévision d’Etat.

« Malheureusement, cette attaque a fait plusieurs morts et quelques blessés », souligne le communiqué, sans donner de chiffres précis.

« Notre pays a encore fait l’objet de multiples incursions dans le grand nord. Un ratissage est actuellement en cours et il y a crainte qu’il y ait des victimes », avait déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Akodah Ayewouadan, sur la radio locale Kanal FM.

Il s’agit de la quatrième attaque perpétrée depuis novembre 2021 dans cette partie du Togo, à la frontière avec le Burkina Faso, d’où plusieurs groupes terroristes mènent des incursions.

Début mai, huit soldats togolais ont été tués et 13 blessés au cours de la première attaque jihadiste meurtrière officielle au Togo. Une quinzaine d’assaillants avaient été tués par les militaires togolais, avait indiqué le gouvernement. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), la principale alliance jihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, avait revendiqué cette attaque.