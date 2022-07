Mali : 6 morts dont 2 gendarmes et un policier dans une attaque armée

Des hommes lourdement armés non identifiés ont attaqué vendredi aux alentours de 01h du matin le poste de contrôle de Zantiguila, situé à une soixantaine de kilomètres de Bamako, sur l’axe qui mène vers la ville de Ségou (RN6).

« Les assaillants auraient réussi à s’enfuir après leur acte ignoble », ajoutant que « la situation est sous le contrôle des Forces spéciales antiterroristes maliennes (FAT) venues en renfort et qui ont déjà quadrillé la zone », selon des sources militaires.

Six personnes ont été tuées dont deux gendarmes et un policier, dans cette attaque, a annoncé vendredi soir le général de brigade Daoud Aly, ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile.