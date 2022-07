Sénégal: Accès universel des populations à l’eau potable

Le président de la République du Sénégal Macky Sall a demandé mercredi en Conseil des ministres tenu à Dakar, aux ministres concernés par la politique hydraulique de l’Etat de travailler à l' »accès universel rapide des populations à l’eau potable ».

« Le chef de l’Etat a demandé aux ministres en charge de l’Eau, des Finances, du Plan et de la Coopération de promouvoir l’accès universel rapide des populations à l’eau potable », a indiqué le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye dans un communiqué publié à l’issue de la réunion du Conseil des ministres.

Les ministres concernés sont invités par le chef de l’Etat à s’atteler à l’ »intensification notable des réalisations » faites dans ce domaine par le Programme d’urgence de développement communautaire, le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, et la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal.

Selon le communiqué, le chef de l’Etat a souligné « l’impératif d’amplifier le déploiement national du programme de branchements sociaux » au réseau hydraulique.

Le Chef de l’Etat a également salué les efforts d’amélioration du cadre de vie des populations et de la résilience côtière de Saint-Louis (nord), et a demandé au ministre de l’Environnement et du Développement durable « d’accentuer les actions de lutte contre l’érosion côtière le long du littoral du département de Rufisque », près de Dakar.