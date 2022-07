Ethiopie : Au moins 100 éléments du groupe Al-Shabab tués dans le sud-est du pays

Les forces spéciales de la police de l’Etat régional éthiopien de Somali (sud-est) ont annoncé avoir tué plus de 100 éléments d’Al-Shabab au cours d’une incursion ratée du groupe terroriste depuis la Somalie voisine.

Dans un communiqué, le Bureau des communications de l’Etat régional de Somali précise que les combattants d’Al Shebab avaient été tués au cours de la semaine dernière au cours d’une opération de sécurité menée par les forces spéciales de police de la région, qui a duré trois jours.

La même source ajoute qu’un groupe armé d’Al-Shabab, qui a fait une incursion dans la zone d’Afder de la région quatre jours plus tôt, a été entièrement éliminé.

Treize véhicules utilisés par les éléments d’Al Shebab pendant leur incursion ont été détruits, souligne la même source, ajoutant que de grandes réserves de nourriture et des armes à feu des combattants d’Al Shabab ont également été saisies.

Par ailleurs, la force opérationnelle conjointe de sécurité et de renseignement éthiopienne a révélé samedi avoir tué 153 rebelles présumés de l’Armée de libération oromo (OLA) accusés d’avoir commis un récent massacre.

La force opérationnelle conjointe a indiqué dans un communiqué de presse que 900 autres rebelles présumés de l’OLA avaient été arrêtés dans le cadre d’une opération de sécurité d’un mois, du 14 juin au 14 juillet.

Selon le communiqué, les rebelles présumés de l’OLA tués et arrêtés étaient liés à un massacre perpétré le mois dernier contre des agriculteurs principalement d’origine amhara dans la localité rurale de Tole, dans le district de Gimbi, dans la zone Mirab Welega (Ouest Welega) dans la région d’Oromia en Ethiopie.

Malgré l’acheminement de l’aide humanitaire dans le nord avec l’arrivée de 4 308 camions à Mekelle, capitale de l’Etat régional du Tigray, via Afar comprenant de la nourriture, de l’eau, de l’assainissement, des produits l’hygiène, des engrais et 1 081 155 litres de carburant, la situation humanitaire globale continue d’être désastreuse avec des niveaux alarmants d’insécurité alimentaire et de malnutrition en raison des effets combinés de la sécheresse et des conflits dans l’ouest de l’Oromia, l’Etat régional des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNP) et de Benishangul.