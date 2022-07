Niger: 18 morts et plus de 38.000 sinistrés à cause de pluies diluviennes (DGPC)

Le nouveau bilan des victimes des pluies diluviennes qui s’abattent sur le Niger depuis juin fait état de 18 morts, 26 blessés et 38.193 sinistrés, a annoncé mardi la direction générale de la Protection civile (DGPC).

D’après la même source, 504 têtes de bétail noyées ou emportées, 3.584 maisons effondrées et 765 cases endommagées.

Le bilan de ces inondations dans six des huit régions du pays compte la destruction de 15 salles de classe, de 135 greniers et de six tonnes de vivres.

Les régions les plus touchées sont celles de Zinder, Maradi, Diffa et Tahoua.



La Protection civile a attiré « l’attention des citoyens sur la nécessité d’être vigilants en évitant les zones inondables et les maisons à risque d’effondrement en cas de fortes pluies dans les jours à venir ».