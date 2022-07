Côte d’Ivoire : Mise en service du premier butanier de stockage de gaz 

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a procédé mardi dernier à Vridi (Abidjan Sud), à la mise en service du tout premier butanier de stockage de gaz butane battant pavillon ivoirien, d’une capacité de 11.500 tonnes appartenant à la société Sahara Group.

Dédié exclusivement aux importations de gaz butane en Côte d’Ivoire, ce navire GPL est baptisé Sapet Gas, en reconnaissance du partenariat avec Petroci Holding. Grâce à ce navire, la Côte d’Ivoire passe d’une autonomie de 10 jours à 24 jours.

Saluant la mise en service du navire, M. Coulibaly a souligné qu’il était capital pour la Côte d’Ivoire de disposer d’un moyen propre de transport et augmenter les capacités de stockage pour satisfaire la consommation du gaz qui est passée de 150 mille tonnes en 2012 à 510 mille tonnes en 2021, soit une croissance moyenne de 14% par an.

«Pour rendre le gaz butane plus accessible aux ménages afin de réduire et d’éliminer à terme le recours des ménages au bois de chauffe, l’État de Côte d’Ivoire a décidé de subventionner le prix d’achat du gaz et de l’uniformiser sur l’ensemble du territoire national. Cette politique a permis d’accroître de manière significative, la consommation de gaz butane», a relevé le ministre.