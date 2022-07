Président Macron : « Nous ne lâcherons pas la sécurité du continent africain » 

Le président français Emmanuel Macron, a déclaré mardi à Yaoundé qu’il ne lâchera pas la sécurité du continent africain, en réaffirmant sa volonté de « réinventer » le « dispositif militaire et sécuritaire » français, notamment au Sahel.

« La France restera résolument engagée pour la sécurité du continent en appui et à la demande de nos partenaires africains », a dit le chef de l’Etat lors d’une allocution devant la communauté française de Yaoundé.

« Nous opérons une réarticulation de notre dispositif en nous retirant du Mali parce que le cadre politique n’est plus là (…), pour élargir notre dispositif, au-delà du Sahel, au Golfe de Guinée et les pays de la deuxième ceinture qui ont à faire face maintenant à des groupes terroristes qui sont en train de s’étendre et de bousculer toute la région », a expliqué le président français, qui a entamé lundi soir une tournée au Cameroun, au Bénin et en Guinée Bissau.

« Nous resterons mobilisés aux côtés des pays du bassin du lac Tchad pour les aider à lutter contre les terroristes qui endeuillent depuis tant d’années l’extrême-nord du Cameroun », où est actif Boko Haram, a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a, par ailleurs, affirmé penser « très profondément » que la France peut, « dans les années qui viennent, bâtir de nouvelles ambitions, avoir de nouveaux résultats dans le partenariat » avec le Cameroun, et « plus largement l’Afrique ».