Mali : L’ONU condamne l’attaque perpétrée à Tessit

Les Nations-Unies, dans un tweet, ont « fermement » condamné, mardi, l’attaque qui a visé, dimanche, les unités de Forces Armées Maliennes (FAMa) de Tessit dans le cercle d’Ansongo région de Gao dans le nord du Mali, a indiqué la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

L’attaque attribuée à l’organisation terroriste « Daech au Grand Sahara » et bénéficiant d’un appui de drones et d’artillerie avec un usage d’explosifs et de véhicule piégé, selon l’armée malienne, a causé la mort de 17 militaires maliens, 4 civils et 7 »terroristes ». Plusieurs véhicules, des motos, des installations militaires ainsi que civiles ont été détruits.