Sénégal : Alerte sur les débordements des fleuves

Le niveau des eaux des fleuves Gambie et Sénégal a connu « une montée progressive », avec « une forte probabilité de débordement », selon le ministère chargé de l’Eau et de l’Assainissement au Sénégal.

Dans un communiqué, le ministère a souligné que sur la base de données collectées dimanche dernier, le fleuve Gambie se rapproche de plus en plus de sa cote d’alerte, à la station hydrométrique de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal.

« Pour le fleuve Gambie, la hausse du niveau de l’eau s’est accélérée durant ces dernières quarante-huit heures. Ce niveau est ainsi proche de la cote d’alerte, à la station hydrométrique de Kédougou », relève le communiqué, notant que « si la tendance actuelle se poursuit dans les prochaines heures, des débordements du cours d’eau surviendront inéluctablement à Kédougou, puis à Gouloumbou ».

Le ministère de l’Eau et de l’assainissement a appelé à cet égard les populations riveraines et les porteurs d’activités aux cours d’eau à une « vigilance maximale » et à prendre leurs dispositions pour se prémunir des dommages liés aux risques de débordement.