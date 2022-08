Mali : 425 casques bleus ivoiriens supplémentaires pour le renforcement de la MINUSMA

Dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations-Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), le 2ème Bataillon de casques bleus ivoiriens basé à Tombouctou est renforcé par 425 soldats, rapporte un communiqué de l’Etat-Major général des armées.

Plus de 900 soldats et policiers ivoiriens sont actuellement au Mali, notamment dans la localité Nord à Tombouctou, dans le cadre de la MINUSMA.

Les missions de cette unité consistent à assurer le contrôle de positions avancées dans le fuseau Ouest, à faire des patrouilles de sécurisation et des escortes de convois de ravitaillement.

Par ailleurs, le Comité interparlementaire (CIP) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a annoncé, mercredi, l’envoi d’une délégation à Abidjan et à Bamako pour « un dénouement heureux » du différend autour de l’arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali, rapporte les Agences de presse.

Le 10 juillet dernier, le gouvernement de la Transition du Mali a annoncé l’interpellation à Bamako de 49 militaires ivoiriens dont une trentaine appartenant aux forces spéciales, qualifiés de « mercenaires ». Le 15 août dernier, ces soldats ont été inculpés pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’État » par le juge d’Instruction du Pôle anti-terrorisme de Bamako.