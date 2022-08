Ethiopie: Le Kenya recevra 400 mégawatts d’électricité par an

L’entreprise étatique éthiopienne d’électricité, “Ethiopian Electric Power” (EEC), commencera à fournir de l’électricité au Kenya à partir de novembre prochain.

Le chef par intérim du marketing et du développement commercial chez EEC, Hiwot Eshetu, a indiqué que le contrat couvre une durée de 25 ans, et s’incline sur trois phases.

Au cours de la première phase, l’Éthiopie vendra entre 25 mégawatts et 200 mégawatts, tandis qu’au cours de la deuxième période, le volume d’énergie sera augmenté jusqu’à 400 mégawatts.

Au cours de la troisième phase, le Kenya recevra 400 mégawatts d’électricité par an en moyenne, selon M. Hiwot, qui a indiqué que de nouvelles négociations sur le tarif auront lieu après 5 ans.

L’Éthiopie génère actuellement plus de 100 millions de dollars par an en fournissant de l’électricité à Djibouti et au Soudan voisins.