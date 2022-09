Sénégal : Signature d’un accord avec la société française Technip Energies

La société française d’ingénierie et de technologie Technip Energies et la compagnie pétrolière nationale du Sénégal, Petrosen, ont signé un protocole d’accord au cours de la deuxième journée de la conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2022.

Représenté par Marco Villa, directeur des opérations de Technip Energies, et Thierno Seydou Ly, directeur général de Petrosen, le protocole d’accord marque le début d’un partenariat de contenu local de trois ans entre les parties.

Selon les termes du protocole d’accord, Technip Energies renforcera son rôle de pionnier dans la région en prenant en charge les coûts et en organisant des ateliers et des programmes de formation au cours des trois prochaines années pour une liste de bénéficiaires locaux nommés par Petrosen.

Le développement des compétences couvrira les principes de la transition énergétique, le gaz naturel liquéfié, les solutions énergétiques sans carbone, la chimie durable, la décarbonisation, les principes et les systèmes de gestion HSE, l’ingénierie de la sécurité, l’ingénierie des processus, les usines de traitement du pétrole et de l’eau, les installations de traitement du gaz, les installations offshore et onshore, l’estimation des coûts, l’exécution et la gestion des projets de construction et de production offshore, les nouvelles technologies et les études environnementales.