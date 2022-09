Gabon : Oil India procédera aux tests du Champs de Lassa

Le Directeur de l’exploration et du développement du groupe pétrolier, Oil India, Manas Kumar Sharma a, au terme d’une audience avec le ministre gabonais du Pétrole et du Gaz, Vincent De Paul Massassa, annoncé que son entreprise va initier sous peu, des tests pour déterminer la commercialité de la production du Champs de Lassa, découvert depuis 2012 près de Lambaréné au centre du Gabon.

Ces tests vont durer près d’un an. Ils devaient confirmer la commercialité du pétrole trouvé dans ce puits aux énormes potentialités, conformément aux hypothèses pertinentes admises durant la phase de d’exploration et de forge. « Les tests à longue durée qui sont envisagés aujourd’hui nous permettrons de nous positionner afin de nous déterminer sur la poursuite ou non de l’effort de développement ou plutôt de se concentrer sur l’exploration », a déclaré M. Massassa qui a souligné par ailleurs que les chances de commercialité de la production sont prouvées scientifiquement à plus de 90%.

La commercialité de la production pétrolière du groupe Oil India devra freiner le déclin du pétrole gabonais. En 2021, le Gabon avait réalisé une production de 10,2 millions de tonnes métriques, en recul de 3,12%.

Oil India Limited est une compagnie pétrolière indienne détenue par l’État, basée dans l’État de l’Assam dans le nord-est de l’Inde.