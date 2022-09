Afrique du Sud : Interdiction pour Shell de mener une exploration sismique

La justice sud-africaine a confirmé l’interdiction pour le géant des hydrocarbures Shell de mener une exploration sismique au large de la touristique « Wild Coast » (est), réaffirmant une victoire inédite des locaux et écologistes qui craignaient de graves perturbations pour la faune marine.

Le projet avait déjà été suspendu par la justice en décembre, « avec effet immédiat », et Shell avait renvoyé son bateau de recherches hors des eaux sud-africaines en janvier.

La décision accordant « un droit d’exploration (…) pour la recherche de pétrole et de gaz dans les zones d’exploration du Transkei et d’Algoa est révisée et annulée », a déclaré le tribunal de Makhanda (aussi appelée Grahamstown) dans la province de l’Eastern Cape.

« Une victoire monumentale pour la planète », se sont félicités dans un communiqué commun les militants écologistes dont certains ont célébré l’annonce devant le tribunal.

Le rôle de l’océan dans les moyens de subsistance et la culture des communautés côtières a pesé dans la décision.