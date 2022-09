Gabon: Déficit de financement de la biodiversité

Le Gabon en collaboration avec les gouvernements de l’Équateur, des Maldives et du Royaume-Uni, en consultation avec les gouvernements du monde entier, et avec le soutien de The Nature Conservancy ainsi que du Paulson Institute, a élaboré et approuvé «La vision politique : Le plan en 10 points pour le financement de la biodiversité».

Ce document définit une vision au niveau politique des actions qui doivent être entreprises dans l’ensemble de la société et de l’économie mondiale pour combler le déficit de financement de la biodiversité au cours de la prochaine décennie (estimé à 700 milliards de dollars par an).

Il comprend des engagements pour augmenter le financement international et national pour la biodiversité de toutes les sources, réduire les dépenses nuisibles et aligner les flux publics et privés pour qu’ils soient positifs pour la nature.

L’effort vise à compléter et à soutenir, et non à remplacer, les processus formels de négociation, sans préjuger des résultats de la COP15 ni limiter d’autres propositions, initiatives ou positions nationales ou collectives complémentaires.