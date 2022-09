Afrique du Sud : Catastrophe humanitaire et environnementale

La ville de Jagersfontein, située à 578 km de la capitale sud-africaine Pretoria, est confrontée à une catastrophe humanitaire et environnementale après l’effondrement meurtrier d’un barrage minier, a indiqué l’ONG sud-africaine « Gift of the Givers ».

Des vagues de déchets miniers ont déferlé sur la petite ville située dans la province du Free State (centre), faisant au moins un mort et une soixantaine de blessés.

Des images véhiculées sur les chaines publiques et les réseaux sociaux ont montré des maisons et des infrastructures détruites et des véhicules emportés par les flux, notamment dans la région de Charlesville.

Le président de l’association humanitaire, Imtiaz Sooliman, a déclaré que beaucoup de maisons ont complètement disparu, mettant en garde que les crues du barrage contiennent des matériaux toxiques puisque ses eaux étaient utilisées dans l’exploitation minière.

Par ailleurs, le dernier rapport du groupe financier américain Bloomberg souligne que l’économie sud-africaine reste coincée dans sa plus longue phase de baisse depuis la Seconde Guerre mondiale et n’a pas augmenté de plus de 3% par an depuis 2012.

« La lenteur des réformes politiques, la faiblesse du climat des affaires et les niveaux élevés de criminalité continuent de peser sur les dépenses d’investissement fixe, les entreprises privées hésitant à engager de grosses sommes d’argent dans des projets nationaux », a expliqué le groupe.

Il a précisé que « les dépenses de consommation des ménages devraient subir une pression supplémentaire alors que les consommateurs sont sous le choc des prix élevés du carburant et des denrées alimentaires et d’un cycle agressif de hausse des taux d’intérêt ».

En outre, Bloomberg a mis en garde que le sentiment des consommateurs concernant les perspectives d’avenir est à son pire niveau depuis le milieu des années 1980.