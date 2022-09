Afrique du Sud : La crise de l’électricité continue de plonger le pays dans le noir

Le gouvernement a décidé de restructurer le conseil d’administration de la compagnie d’électricité publique Eskom afin de répondre aux défis actuels.

Eskom, qui peut avoir un maximum de 13 administrateurs non exécutifs, n’en compte que six. Sept ont démissionné et n’ont pas été remplacés. Les administrateurs restants, dont le mandat a débuté en 2018, ont fait appel au ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan, depuis plusieurs années pour pourvoir les postes vacants au conseil.

A souligner, que la compagnie en détresse, manque de compétences, notamment dans les domaines de l’ingénierie et de l’approvisionnement en électricité.

Par ailleurs, Eskom envisage de passer progressivement à des technologies à faible émission de carbone en incluant l’énergie solaire et éolienne qui promettent de fournir de l’électricité moins chère que le charbon.

Selon le directeur général d’Eskom, André de Ruyter, les centrales au charbon ont toujours un rôle à jouer alors que la compagnie d’électricité passera à une énergie plus verte.