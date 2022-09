Rwanda : Procès de Félicien Kabuga accusé de génocide

Félicien Kabuga, argentier présumé du génocide au Rwanda en 1994, a eu un rôle « substantiel » dans le massacre ethnique de la minorité tutsi, a déclaré jeudi l’accusation lors de l’ouverture de son procès à La Haye.

« 28 ans après les événements, ce procès vise à demander des comptes à Félicien Kabuga pour son rôle substantiel et intentionnel dans ce génocide », a affirmé le procureur Rashid S. Rashid devant un tribunal des Nations unies.

Félicien Kabuga, âgé actuellement de 87 ans, l’un des derniers principaux suspects du massacre des Tutsi, était l’un des plus riches du Rwanda.

Il est jugé pour avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide qui a fait plus de 800.000 morts, selon l’ONU, essentiellement au sein de la minorité tutsi.

En 1994, M. Kabuga était président de la Radio télévision libre des Mille collines (RTLM), qui a diffusé des appels au meurtre des Tutsi.

Arrêté en 2020 près de Paris après, il est également accusé d’avoir participé à la création des ‘’milices hutu Interahamwe’’, bras armé du régime génocidaire hutu.