Air Sénégal suspend ses vols entre Dakar et Cotonou-Douala-Libreville 

La compagnie Air Sénégal a annoncé, lundi, la suspension de ses vols entre Dakar et Cotonou-Douala-Libreville à compter du 30 octobre courant, à cause des « faibles performances financières » de cette ligne en triangulaire depuis son lancement en mars 2021.

Air Sénégal qui présente « ses excuses aux passagers pour la perturbation occasionnée par cette décision » affirme prévoir offrir une alternative aux voyageurs ayant déjà acheté leurs billets, souligne la compagnie aérienne dans un communiqué.



Le directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane, avait été limogé en juillet dernier, après plusieurs plaintes des passagers sur la qualité du service.



Ibrahima Kane, en poste depuis avril 2019, a été remplacé par El Hadji Badara Fall, un pilote jusque là conseiller au ministère des Transports aériens.



Créée en 2016, la compagnie Air Sénégal est détenue par l’Etat du Sénégal à travers la Caisse de dépôts et de consignation (CDC), une banque publique sénégalaise. Elle dessert 24 destinations en Afrique, en Europe et en Amérique.



Air Sénégal a pris le relais de la compagnie Sénégal Airlines, formée à majorité de fonds privés et dissoute en 2016.