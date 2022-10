Ouganda: L’OMS « redoute une propagation » après la réapparition du virus Ebola 

La réapparition du virus Ebola fin septembre en Ouganda fait craindre un retour de l’épidémie dans ce pays est-africain qui a causé, depuis moins d’un mois, 29 décès avec plus 60 cas signalés, selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) qui « redoute une propagation dans les pays voisins » au moment où les autorités ougandaises se veulent rassurantes, le chef de l’Etat Yoweri Museveni affirmant que son pays a la capacité de contenir l’épidémie.



Très grave, la maladie à virus Ebola est souvent mortelle, dont le taux de mortalité peut atteindre 90%, selon les experts de l’OMS. «Les premiers symptômes sont similaires à ceux de nombreuses autres maladies : apparition soudaine de fièvre, fatigue, douleurs musculaires, maux de tête et maux de gorge. Ces premiers symptômes peuvent être suivis de vomissements, de diarrhées, d’une éruption cutanée, de symptômes d’insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas, d’hémorragies internes et externes », souligne-t-on.



L’épidémie signalée en septembre dernier en Ouganda est dite « souche Soudan ». Depuis la découverte du virus, « il y a eu sept épidémies de la souche Soudan : quatre en Ouganda et trois au Soudan », relève l’OMS.



Depuis la réapparition du virus Ebola le 20 septembre en Ouganda, l’OMS a signalé 63 cas confirmés et probables dont 29 décès. De plus, 10 agents de santé ont été infectés et 4 sont décédés, ajoute l’agence onusienne qui « redoute désormais une multiplication des cas ».



La crainte d’une éventuelle propagation a amené les pays voisins à la vigilance. Début octobre, cinq régions en Tanzanie, à la frontière avec l’Ouganda, ont été placées en alerte de risque élevé.