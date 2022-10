Kenya: Trois enseignants portés disparus après une attaque de leur école par les éléments du groupe Shebab

La Police du Kenya recherche actuellement trois enseignants portés disparus après l’attaque de leur école par des combattants du groupe rebelle somalien al-Shebab, mercredi dans le comté de Mandera, au Nord-est du pays, près de la frontière avec la Somalie.

«On ne sait pas où ils sont après qu’ils ont pris la fuite dans des directions différentes après cette attaque» survenue vers 2h du matin, a déclaré le chef régional de la police, George Seda.

Selon ce dernier, des assaillants lourdement armés étaient venus dans l’école pour kidnapper ces trois enseignants de confession chrétienne qui enseignaient à l’école primaire de Libehiya, mais après l’attaque des Shebab, ils ont alors fui sans donner de leurs nouvelles.

Les Shebab sont un groupe islamiste créé en 2006 en Somalie, où ils commettent la majorité de leurs bassesses. Mais ils ont déjà attaqué par le passé d’autres localités du nord-est du Kenya, notamment dans les comtés de Mandera, Wajir et Garissa, faisant des dizaines de morts et blessés parmi les civils et les forces de sécurité du Kenya.