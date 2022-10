L’Ouganda confine ses districts épicentres d’Ebola

L’Ouganda a finalement décidé d’isoler les districts de Mubende et Kassanda considérés comme épicentres de l’épidémie d’Ebola qui sévit dans le pays depuis le 20 septembre dernier.

«(…) Les déplacements vers et depuis les districts de Mubende et Kassanda sont désormais interdits… Si vous êtes dans ces districts, restez-y pendant 21 jours», a ordonné lundi le président ougandais, Yoweri Museveni.

Ce confinement est accompagné d’autres mesures restrictives comme le couvre-feu du crépuscule à l’aube, interdiction de déplacement et fermeture des marchés, bars et églises pour trois semaines, a encore précisé le président ougandais qui hésitait à prendre cette décision, malgré l’avis des scientifiques qui craignaient une plus large propagation de la maladie hautement mortelle.

La semaine dernière, un cas d’Ebola a été confirmé dans la capitale Kampala, située à une centaine de kilomètres de l’épicentre, confirmant ainsi les inquiétudes des scientifiques.

Aujourd’hui, l’Ouganda a déjà enregistré 58 cas confirmés dont 29 probables, avec 39 décès (20 avant la déclaration de l’épidémie), et 14 personnes rétablies, selon une mise à jour de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).