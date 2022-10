Malgré ses récents revers, Al-Shebab lance de nouvelles attaques en Somalie

Le groupe terroriste Al-Shebab a revendiqué lundi deux attaques suicides qui ont fait une dizaine de morts dans le centre de la Somalie, malgré la forte pression que leur oppose l’armée régulière nationale ces dernières semaines.

L’attaque a visé un bâtiment administratif à Beledweyne, une localité située à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio. L’explosion de la voiture piégée a fait «neuf morts, dont la ministre de la Santé de l’Etat d’Hirshabelle et un commissaire de district chargé des finances (…), et plus de 10 autres blessés», a déclaré Mohamed Moalim Ali, commandant de la police dans la région du Hiiraan.

Cette double-attaque intervient alors que l’armée somalienne a infligé de lourdes pertes aux islamistes radicaux Shebab lors d’opérations anti terroristes qu’elle mène depuis quelques semaines.

Lundi, l’armée a annoncé avoir tué une trentaine de combattants Shebab, parmi lesquels les 3 commandants de terrain, Modi Madobi, Hamali Kulmbi et Mokhtar.

Dans la foulée, le Trésor américain a annoncé lundi avoir imposé des sanctions à «un réseau terroriste composé de 9 personnalités somaliennes travaillant pour le mouvement Al-Shebab en achetant des armes, en facilitant des opérations de collecte de fonds et en recrutant des combattants».