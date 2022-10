Brazzaville accueille la 8è Assemblée générale du FIGE

Les pays africains se retrouvent du 19 au 21 octobre courant à Brazzaville, capitale de la République du Congo, pour la 8ème Assemblée générale couplée au 9ème colloque international du Forum des inspections générales d’Etat d’Afrique et institutions assimilées (FIGE).

Ces assises de Brazzaville sont placées sous le thème: «Les institutions supérieures de contrôle de l’ordre administratif face aux défis de la bonne gouvernance».

Elles constituent un cadre d’échange pour les institutions supérieures de contrôle ainsi que des partenaires techniques engagés dans la lutte contre la fraude, la corruption et le gaspillage d’argent, explique l’Inspection générale d’Etat de la République du Congo, organisatrice de l’évènement.

Les discussions devraient permettre aux responsables des institutions supérieures de contrôle de l’ordre administratif d’«échanger sur les défis liés à la problématique de la bonne gouvernance au niveau des Etats membres».

Organisation sous-régionale africaine, le Forum des Inspections Générales d’Etat d’Afrique et Institutions Assimilées (FIGE) regroupe 20 Etats du continent noir. Il dispose d’une Assemblée générale en tant qu’organe suprême, un Comité directeur composé de six membres et un Secrétariat exécutif.