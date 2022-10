Au moins 150 morts en deux jours dans des conflits tribaux au Soudan

Des affrontements tribaux dans l’Etat soudanais du Kordofan-Ouest ont fait entre mercredi et jeudi, au moins 150 morts et 56 blessés, a révélé Abbas Moussa, directeur de l’hôpital de Wad al-Mahi où ont eu lieu les violences, précisant que les victimes sont «majoritairement des femmes et des enfants».

Ces heurts opposaient la tribu des Haoussas et des clans rivaux qui se disputent des terres. Lundi dernier, les autorités soudanaises avaient imposé un couvre-feu nocturne dans la zone frontalière de l’Ethiopie, après la mort de 13 personnes dans des affrontements tribaux les jours précédents entre ces tribus.

Un important dispositif des forces de l’ordre a même été déployé dans la zone, mais cela n’a pas suffi à calmer les tensions. Les violences ont repris mercredi soir, et «des armes ont été utilisées ainsi que des maisons brûlées», d’après le témoignage d’un responsable Haoussa confié à une l’Agence de Presse occidentale.