Côte d’Ivoire: 400 familles déplacées suite à des inondations

Plusieurs quartiers de la ville ivoirienne d’Agboville, située à environ 80 km au nord d’Abidjan, sont inondés suite à la montée des eaux du fleuve Agbo, faisant plus de 400 familles déplacées.

L’information a été donnée par le préfet du département, Sihindou Coulibaly, qui a effectué lundi, une visite de terrain pour s’imprégner de la situation et mettre un système sécuritaire en place pour protéger les biens et les personnes, selon l’Agence ivoirienne de presse (AIP).

Notant que les années précédentes, la période de crue arrivait pendant les vacances et les écoles servaient de lieux d’hébergement pour les familles déplacées, il a invité les populations des zones impactées à quitter les lieux en assurant du soutien du gouvernement.

«Cette année, la situation est encore plus difficile parce qu’on n’est pas habitué à avoir cette crue en cette période. On a eu quelques pluies mais ces pluies ne sauraient expliquer cette montée rapide du fleuve Agbo. C’est le désarroi, c’est la détresse, ce sont des populations aujourd’hui qui ne savent où se loger mais grâce à la solidarité africaine, on a pu loger chez l’habitant. Nous sommes venus saluer les populations au nom du gouvernement et leur donner des conseils d’usage», a-t-il ajouté.