Togo : Afriland First Holding

La holding Afriland First Group, propriétaire du réseau bancaire Afriland First Bank en Afrique (filiales), en France et en Chine (bureaux de représentation), basée à Genève et dont le capital est contrôlé par le milliardaire camerounais Paul Kammogne Fokam, vient de créer à Lomé une société dénommée Afriland First Holding.

Il ne s’agit pas d’une banque, mais d’une société d’investissement couvrant l’Afrique de l’Ouest, et destinée à prendre des participations dans les entreprises et autres projets d’investissements.

Cette nouvelle entité d’Afriland First Group sera dirigée par Christian Fogaing, fils de Paul Kammogne Fokam, qui est actuellement l’un des principaux dirigeants de la filiale ivoirienne d’Afriland First Bank.

La présidence du Conseil d’administration, quant à elle, est confiée à Guy Laurent Fondjo, actuel directeur général d’Afriland First Bank Guinée Conakry.