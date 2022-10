Angola : Gel d’une nouvelle usine de transformation de semences

Des difficultés de commercialisation ont forcé le gel de la mise en place cette année d’une nouvelle usine de transformation de semences améliorées de maïs dans la région de Lubango, province de Huíla.

Les données du ministère de l’Agriculture indiquent que pour doubler les niveaux de production d’une moyenne de 1 000 kg par hectare, le pays a besoin de 70 000 tonnes de semences de maïs améliorées chaque année agricole et d’une distribution massive aux producteurs.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général du groupe Jardins de Yoba, propriétaire du projet, João Saraiva, a indiqué que cette unité au financement garanti serait la deuxième de l’entreprise, spécialisée dans la multiplication et la transformation des semences améliorées et rejoindrait les anciennes , âgée de plus de 50 ans, qui traite aujourd’hui 20 tonnes/jour.

Le nouveau projet du groupe, dont la mise en œuvre a dû être stoppée, prévoit de traiter, selon la source, 20 tonnes par heure et est prévu pour la commune d’Arimba.

Par ailleurs, plus de 342.200 hectares de terres seront cultivées avec divers produits dans la région angolaise de Malanje au cours de l’année agricole 2022/2023, avec la participation de 68 000 familles paysannes, a révélé le département de l’Agriculture.

S’exprimant lors du lancement de l’année agricole dans la municipalité de Cahombo, le directeur du Bureau provincial de l’agriculture, Carlos Chipoia, a indiqué que les familles concernées bénéficieront d’une assistance technique, agricole, ainsi que des intrants et des semences.