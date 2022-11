Mali : Retrait progressif des troupes ivoiriennes et britanniques  

Les militaires ivoiriens, déployés au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies au Mali (Minusma), vont progressivement regagner la Côte d’Ivoire.

Une correspondance concernant le retrait progressif des personnels militaires et de police ivoiriens déployés au sein de la Minusma d’ici août 2023, a été adressée au Bureau du Secrétaire général adjoint charge des opérations de paix de l’ONU.

« La relève de la compagnie de protection basée à Mopti ainsi que le déploiement des officiers d’état-major et des officiers de police prévus respectivement en octobre et novembre 2022 ne pourront plus être effectués », ajoute le document.

Cette mesure intervient sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays depuis plusieurs mois, après l’arrestation le 10 juillet dernier de 49 militaires ivoiriens à Bamako.

Par ailleurs, la Grande-Bretagne a également annoncé qu’elle retirera ses 300 soldats d’une force de maintien de la paix de l’ONU au Mali, et ce, à la suite de retraits similaires cette année par d’autres pays occidentaux, a déclaré lundi un ministre du gouvernement.

« Le contingent du Royaume-Uni quittera la mission de la paix de l’ONU plus tôt que prévu », a indiqué le secrétaire d’Etat aux forces armées James Heappey, devant la Chambre des Communes.

La mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies au Mali (MINUSMA), à laquelle prennent part 11.700 soldats de 65 pays, est la mission la plus meurtrière dans laquelle l’ONU a été impliquée, avec 250 casques bleus morts depuis 2013.