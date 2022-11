ONU : Grave sécheresse dans la Corne de l’Afrique

Mohamed Malick Fall, directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, Michael Dunford, directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l’Afrique orientale, Chimimba David Phiri, Coordinateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique orientale, et Sara Mbago-Bhunu, directrice du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour l’Afrique orientale et australe, ont décrit ensemble dans une tribune, la situation humanitaire « désastreuse » dans la Corne de l’Afrique en raison d’une grave sécheresse.

Au moins 36 millions de personnes dans la région de la Corne de l’Afrique souffrent des effets d’une sécheresse prolongée dont 21 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire élevée.

« Nous avons besoin d’un changement significatif de la part de la communauté internationale pour aider les communautés de la région à faire face à ces chocs », lit-on dans la tribune.

Des millions de personnes dans la Corne de l’Afrique sont confrontées à des pénuries alimentaires en raison de la pire sécheresse depuis 40 ans et de l’augmentation des coûts alimentaires mondiaux.

Malgré les aides des agences onusiennes, les Nations Unies ont du mal à mobiliser des fonds. L’appel de fonds de 3,3 milliards de dollars n’est financé qu’à 40%, la majeure partie de cette somme étant destinée aux interventions immédiates.