Mali : La France suspend son aide au développement (quai d’Orsay)

La France a suspendu son aide publique au développement à destination du Mali, invoquant le recours au groupe paramilitaire russe Wagner par la junte au pouvoir, selon le quai d’Orsay.

« Face à l’attitude de la junte malienne, alliée aux mercenaires russes de Wagner, nous avons suspendu notre aide publique au développement avec le Mali », indique la même source.

Le Quai ajoute que Paris maintient néanmoins son « aide humanitaire » et quelques soutiens à « des organisations de la société civile maliennes ».

Entre janvier 2013 et septembre 2017, le montant des octrois de la France au Mali, au travers de l’Agence française de développement, s’est élevé à 310 milliards FCFA (473 millions d’euros), selon les derniers chiffres sur le site de l’ambassade de France au Mali.

Cette décision de la France rentre dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques du Président Emmanuel Macron.

Le président français Emmanuel Macron avait annoncé officiellement la fin de l’opération militaire Barkhane au Sahel, neuf ans après l’arrivée des forces françaises du Mali et trois mois après leur départ de ce pays.

« Nous lancerons dans les prochains jours une phase d’échanges avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré.