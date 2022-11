Mali : Interdiction des ONG financées par la France (communiqué)

Les autorités de transition maliennes ont annoncé lundi soir l’interdiction des activités de toutes les organisations non gouvernementales financées ou soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire.

Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a justifié cette décision, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, par l’annonce récente par la France qu’elle avait suspendu son aide publique au développement à destination du Mali.

Le ministère français des Affaires étrangères avait invoqué comme raison le recours au groupe paramilitaire russe Wagner de la part des autorités maliennes.

Le colonel Maïga dénonce dans son communiqué des « allégations fantaisistes » et un « subterfuge destiné à tromper et manipuler l’opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d’isolement du Mali ».

« En conséquence, le gouvernement de la transition décide d’interdire, avec effet immédiat, toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l’appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire », souligne le communiqué.

Par ailleurs, les ministres malien et russe en charge de la Sécurité ont signé, à Moscou, un accord de coopération dans plusieurs domaines, à l’occasion d’une visite officielle de cinq jours dans la capitale russe du général de brigade, Daoud Aly Mohammedine, a annoncé lundi, dans un communiqué, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Mali.

Au cours de cette visite de travail, sur invitation du général Vladmir Kolokoltsev, ministre de l’Intérieur de la Fédération de Russie, les deux ministres ont paraphé des documents concernant la lutte contre les activités terroristes, la criminalité organisée, le trafic d’armes, de munitions, d’engins explosifs et de stupéfiants, les crimes économiques, y compris le blanchiment d’argent ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel.

Le ministre de l’Intérieur de la Fédération de Russie a octroyé une cinquantaine de bourses de formation, dans plusieurs spécialités, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Mali.