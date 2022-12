ONU : La Corne de l’Afrique confrontée à une sécheresse sans précédent

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a indiqué que la Corne de l’Afrique est confrontée à une sécheresse sans précédent avec des conséquences catastrophiques, notant que la situation pourrait encore s’aggraver en raison de la détérioration des conditions météorologiques dans les pays touchés.

« Les communautés de la Corne de l’Afrique sont confrontées à une probable cinquième saison des pluies consécutive insuffisante et pourraient être confrontées à une sixième saison insuffisante entre mars et mai 2023 », a ajouté OCHA, relevant que la sécheresse actuelle ferait des ravages dans les communautés touchées et que les besoins augmenteraient.

Dans toute la Corne de l’Afrique, au moins 36,4 millions de personnes seront touchées par la sécheresse la plus prolongée et la plus grave de l’histoire récente au cours des derniers mois de 2022, dont 24,1 millions en Éthiopie, 7,8 millions en Somalie et 4,5 millions au Kenya, selon les chiffres de l’OCHA