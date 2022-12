USA : L’Algérie sur la liste noire des atteintes à la liberté de religion

Les Etats Unis d’Amérique (USA) ont maintenu le Pouvoir algérien sur sa liste noire des pays « particulièrement préoccupants » en matière de liberté religieuse.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, dans un communiqué, a également annoncé que Cuba, le Nicaragua, ainsi que le groupe russe de mercenaires Wagner ont été ajoutés sur cette liste de surveillance, pour avoir commis ou toléré des violations particulièrement graves de la liberté de religion.

Les violations de la liberté de religion « sèment la division, sapent la sécurité économique, et menacent la stabilité politique et la paix », affirme Antony Blinken.

« Dans le monde entier, des gouvernements et des acteurs non étatiques harcèlent, menacent, emprisonnent et même tuent des personnes en raison de leurs croyances », a précisé Blinken dans son communiqué.

Le secrétaire d’Etat a gardé sur cette liste l’ensemble des Etats qui y étaient déjà présents en 2021: la Chine, l’Erythrée, l’Iran, la Birmanie, la Corée du Nord, le Pakistan, la Russie, l’Arabie saoudite, le Tadjikistan et le Turkménistan.

Dans son dernier rapport annuel sur la liberté de religion, le département d’Etat a affirmé qu’il existait un harcèlement croissant des chrétiens de Cuba, soulignant les arrestations et la violence exercée sur des figures religieuses pour leur rôle supposé dans les manifestations historiques de 2021.

Le groupe de mercenaires russes Wagner rejoint cette liste noire des « entités particulièrement préoccupantes », où figurent déjà les talibans, les shebab de Somalie et Boko Haram.