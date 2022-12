Mali : Près de 5 millions d’euros de la BAD pour renforcer la résilience aux changements climatiques

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, vendredi à Abidjan, un don de 4,907 millions d’euros au Mali.

Selon un communiqué de la BAD, cet appui financier qui provient de la Facilité africaine de l’eau servira à mettre en œuvre le Projet d’appui à l’approvisionnement en eau potable et assainissement résilients aux changements climatiques et à la pandémie de Covid-19 dans la région de Kayes (Ouest) et le cercle de Kati (Sud).

«Ce projet va contribuer à améliorer la qualité de vie et à renforcer la résilience des populations bénéficiaires. Ces communautés bénéficieront d’appui visant à soutenir l’autonomisation des femmes et des jeunes tout en améliorant leurs productivités économiques», a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale de la BAD pour l’Afrique de l’Ouest et vice-présidente par intérim chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services.

25 infrastructures améliorées d’approvisionnement en eau potable dont trois systèmes d’approvisionnement en eau potable (AEP) multi villages vont être réalisées au profit de 80000 personnes environ dont la moitié sont des femmes.

Il est également prévu la construction de 249 cabines de latrines au profit de 12 450 personnes. Les blocs de latrines seront munis de douches pour les femmes dans 83 lieux publics, à savoir 29 écoles, 10 centres de santé, 13 marchés et 31 lieux de culte.



Une campagne de sensibilisation sur l’assainissement et l’hygiène sera menée au profit de 333.800 personnes. Cette action sera accompagnée de l’acquisition et de l’installation de 270 dispositifs de lavage des mains dans les lieux les plus sensibles au profit de 3 600 personnes.



Le projet va profiter à plus de 438.700 personnes réparties dans les régions de Kayes et de Koulikoro. En matière d’accès à l’eau potable, ce sont 46.487 habitants (dont 50 % de femmes) qui auront un service amélioré à l’eau d’ici 2025.