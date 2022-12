Guinée Bissau: Réunion des chefs d’état-major des pays de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme

Pour faire face au terrorisme, les chefs d’état-major des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont réunis lundi en Guinée-Bissau, pour discuter et mettre en place des moyens de lutte contre les groupes terroristes dans la sous-région.

La mutualisation des forces et le partage des renseignements sont les thématiques centrales des échanges vu que le fléau qui frappe depuis une décennie le Sahel, du Mali au nord du Nigeria, et qui se déplace vers le Sud, comme en témoignent les attaques dans le nord du Bénin et du Togo ces derniers mois.

La réunion des chefs d’état-major des forces armées des pays de la CEDEAO a été précédée dimanche par une réunion des chefs d’opérations militaires, ainsi que des responsables des services de renseignement de ces pays.

La CEDEAO comprend le Bénin, le Burkina-Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.