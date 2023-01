Angola : OEACP

L’Angola est déterminé à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence lors de son mandat de trois ans à la tête de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), financée par l’Union Européenne (UE), a indiqué le Président angolais, João Lourenço.

«Nous pourrons avancer vers un destin commun dans un cadre où les trois continents et les trois océans se rejoignent pour construire une OEACP résiliente et durable», a déclaré M. Lourenço à l’ouverture du 10ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OEACP, qui s’est tenu récemment dans la capitale angolaise Luanda.

Il a ajouté qu’un intérêt particulier sera également accordé à la valorisation de la production interne de chaque pays membre, en partenariat avec les institutions internationales concernées.

«Les États membres sont appelés ainsi à donner la priorité à favoriser un accès simplifié pour leurs produits à des marchés plus larges et avec des tarifs préférentiels», a-t-il poursuivi, mettant l’accent sur la nécessité d’intensifier la coopération économique et de créer des mécanismes facilitant les échanges commerciaux.