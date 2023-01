Algérie : Hezbollah, milices iraniennes et Polisario sur la liste des organisations terroristes

Le Polisario, le Hezbollah libanais ainsi que les milices des mollah iraniens, vont être inscrits sur la liste noire du terrorisme établie par des pays occidentaux, selon des sources informées au Moyen orient.

Depuis une décennie, plusieurs experts ont alerté sur ces sombres alliances entre le Hezbollah libanais, les gardiens de la révolution iranienne et le Polisario.

Le Hezbollah libanais et son mentor, les milices iraniennes, qui sont à l’origine de grandes pertes en vies humaines, sont devenus un fait accompli dans des bases militaires algériennes, au Yémen, en Syrie et certains pays d’Afrique, qui engendrent d’importantes pertes humaines et le déplacement des millions de personnes.

Le Polisario, une organisation à la solde du régime militaire du général Saïd Chengriha et de son soi-disant président Abdelmadjid Tebboune, tête de pont entre ces entités, est impliqué dans les connexions avec le terrorisme au Sahel, en Afrique et dans certaines régions du Moyen orient.

Les attaques de ces organisations terroristes, en liaison avec Al Qaïd au Maghreb Islamique (AQMI), le Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (MNLA), Ansar Eddine, Al Shabab, l’Etat islamique (Daech), l’État Islamique en Afrique de l’Ouest, (ISIS West Africa (ISWAP), Boko Haram, le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), tous menacent la stabilité de l’Afrique, de l’Europe et du Moyen orient.

L’installation d’une population sahraouie à Tindouf, une localité dont les frontières restent floues, sert aux dictateurs algériens pour détourner l’attention du peuple algérien de la dilapidation des richesses du gaz et du pétrole.

Pour rappel, bien qu’elle soit connue depuis des années, l’alliance entre le régime algérien et l’Iran se renforce davantage dans une tentative de l’Algérie d’imposer son hégémonie dans la région, alors que le régime des mollahs, lui, continue sa stratégie consistant à étendre son influence en Afrique et à se rapprocher dangereusement des frontières de l’Europe.

La fermeture par la junte algérienne de son espace aérien aux avions de certains pays dont était victime la France, a été précisément motivée par le besoin d’acheminer, de part et d’autre, le personnel et le matériel militaire, dont des drones et des armements iraniennes de dernière génération.

Ces pouvoirs absolus, qui mènent une surenchère pour leurs propres ego, au détriment des populations, n’hésitent pas à écarter, museler ou supprimer toutes personnes considérées comme obstacles à leur survie.