Mali : 14 soldats tués et 31 terroristes neutralisés dans le centre du pays (nouveau bilan)

Au moins quatorze soldats maliens ont été tués et onze autres blessés, ainsi que trente-et-un terroristes ont été éliminés lors de combats qui se sont déroulés mardi dans le centre du pays, selon un nouveau bilan de l’armée.



Un précédent bilan faisait état de 3 soldats maliens tués et de sept terroristes neutralisés lors de ces combats qui ont eu lieu entre Mopti et Ségou après plusieurs attaques menées contre l’armée avec des bombes artisanales.

« Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont vigoureusement réagi à deux attaques complexes aux multiples Engins Explosifs Improvisés (EEI), le mardi 10 janvier 2023, entre Dia et Diafarabé en un premier temps, et entre Koumara et Macina en un deuxième temps », a indiqué l’armée dans un communiqué.