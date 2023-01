Afrique du Sud : Une corruption endémique dans les institutions du pays

La corruption est endémique dans toutes les sphères du gouvernement et des institutions en Afrique du Sud, a révélé la Commission de la Fonction publique.

«La corruption est devenue endémique dans trois sphères du gouvernement sud-africain et s’est infiltrée dans toutes les institutions du pays», a déclaré le Commissaire Anele Gxoyiya, notant que cela sape la démocratie et la confiance du public dans l’exécutif et a un impact négatif sur les services de l’État, ainsi que sur le développement communautaire et social.

Il se fait l’écho des conclusions de la Commission judiciaire d’enquête sur la capture de l’État, dite Commission Zondo, et la corruption institutionnalisée dans le secteur public.

« L’un des principaux problèmes est la délivrance d’instructions illégales par les autorités exécutives et certains cadres supérieurs occupant des postes influents au sein du gouvernement ».