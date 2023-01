Kenya : Les enfants souffrent de malnutrition aiguë

Le ministère kényan de la Santé a déclaré que les régions de Turkana Nord, Turkana Sud et Lisaimis, sont les plus touchées par la sécheresse qui frappe le pays depuis 4 ans.

Les trois sous-comtés sont entrés dans une phase extrêmement critique où plus de 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë.

Une analyse de la classification de phase intégrée pour la malnutrition aiguë montre que la situation nutritionnelle s’est détériorée par rapport à la même saison l’année dernière.

Selon la Secrétaire principale du Département d’État à la Santé, Joséphine Mburu, 884.464 enfants âgés de 6 à 59 mois et 115.725 femmes enceintes ou allaitantes dans le pays ont besoin d’un traitement contre la malnutrition aiguë.

Dans ses efforts pour lutter contre les effets de la sécheresse, le gouvernement a envoyé 5.000 cartons d’aliments thérapeutiques à trois comtés touchés.

La nourriture d’une valeur de 26 millions de shillings devrait nourrir 10.000 enfants dans les comtés de Turkana, Samburu et Isiolo touchés par la malnutrition aiguë sévère.