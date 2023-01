RDC: l’ONU rappelle les rebelles à déposer les armes après la mort de cinq militaires

Les Nations Unies ont appelé, vendredi, les groupes rebelles en République démocratique du Congo (RDC) à déposer les armes et mettre un terme au cycle de la violence qui ébranle le pays.

« Nous réitérons l’appel du Secrétaire général (de l’ONU) à l’adresse des groupes armés pour déposer les armes » et rejoindre le programme de stabilisation du pays, a souligné le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien.

Tout en condamnant l’offensive militaire menée, ces derniers jours, par le mouvement du 23 mars (M23), le responsable onusien a appelé à la cessation des hostilités et au retrait de ce groupe des endroits qu’il a occupés.

A cause des affrontements entre les forces armées congolaises et ce mouvement rebelle, plus de 90.000 personnes ont été déplacées notamment dans la région du Nord-Kivu, a-t-il déploré, ajoutant que ces actes de violence compliquent les opérations humanitaires dans les zones de conflit. Il a également mis en garde contre la propagation du Choléra.

Dans un communiqué, la coordination humanitaire des Nations unies s’est alarmée de la « détérioration drastique de la situation sécuritaire » en Ituri et avancé qu' »au moins 200 civils ont été tués à la suite d’attaques de groupes armés non-étatiques » ces six dernières semaines.

Un porte-parole de l’armée congolaise a annoncé la mort de cinq soldats dont deux colonels dans la province de l’Ituri, dans le nord-est, au moment où les rebelles du M23 viennent de s’emparer d’une nouvelle ville d’où l’armée a reconnu un retrait « tactique » pour, selon elle, épargner les populations civiles.

« Le convoi de nos militaires en mission de service à Djugu (ville à 75 km au nord de Bunia, la capitale provinciale) est tombé dans une embuscade des miliciens Codeco vers Pitso, sur la route nationale 27. Nous avons un bilan de cinq morts », a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l’armée en Ituri.

La Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) est une milice de plusieurs milliers d’hommes qui revendique protéger la tribu Lendu face à la tribu Hema et l’armée nationale en Ituri.